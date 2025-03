Diego Lopes projeta possível legado como campeão do UFC

Possível rivalidade com Volkanovski



Após o anúncio oficial da disputa, Diego Lopes e Alexander Volkanovski começaram a ter as primeiras interações para promover o duelo do UFC 314. Quando questionado sobre uma possível rivalidade com o ex-campeão da divisão, o brasileiro amenizou a situação e afirmou não ter problemas de relacionamento com o australiano, o que deve descartar o uso do tradicional 'trash talk' antes do confronto.

"Não, não, acho que não (vai ter trash talk ou provocação)! Pelo menos, eu estou tranquilo, sou muito tranquilo, sempre tive uma boa relação com ele. Então acho que não precisa", finalizou.

A um mês do duelo contra Alexander Volkanovski pelo título dos penas do Ultimate, Diego Lopes pode fazer história e colocar o Brasil de volta ao topo da divisão de 66 kg. A última vez que o país teve um campeão na categoria foi em 2017, quando José Aldo viu seu segundo reinado nos pesos-penas se encerrar após ser nocauteado por Max Holloway no UFC 212, no Rio de Janeiro.