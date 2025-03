Dana confirma interesse do FBI em parceria com UFC para treinar agentes

Ventilada no fim de fevereiro, ainda como um rumor, a hipotética parceria entre FBI e Ultimate pode estar mais próxima de ser concretizada do que os fãs e imprensa especializada imaginam. Isso porque Kash Patel, recém-empossado diretor da principal agência de segurança pública dos Estados Unidos, esteve presente 'in loco' na 'T-Mobile Arena', em Las Vegas (EUA), para acompanhar o card do UFC 313 do último sábado (8).

Nos bastidores do evento, o novo líder do serviço de inteligência americano se reuniu com Dana White, que confirmou o interesse de cooperação entre as partes envolvidas.

Durante a coletiva de imprensa pós-show, o presidente do Ultimate abordou o tema ao ser questionado. E, na figura de representante da principal liga de MMA do mundo, Dana confirmou o interesse do FBI em, de fato, promover a parceria. Com as negociações em aberto, o cartola revelou que inúmeras figuras do ramo dos esportes de combate já se ofereceram para ocupar os cargos de eventuais treinadores dos agentes da agência de segurança pública.