Beneficiado? Brasileiro ativa modo sincerão e admite erro dos juízes em própria vitória no UFC

Logo em sua estreia, Mairon Santos se viu em meio a uma polêmica após vencer Francis Marshall no card preliminar do UFC 313, no último sábado (8). Conquistada via decisão dividida dos juízes, a vitória do campeão da 32ª edição do reality show 'The Ultimate Fighter' foi bastante questionada por boa parte da comunidade do MMA. E, ao que parece, até mesmo o lutador brasileiro concorda com as críticas recebidas pelos jurados.

Inicialmente, o peso-pena (66 kg) chegou até mesmo a defender sua conquista, em entrevista à Ag Fight realizada logo após sair do octógono mais famoso do mundo pela primeira vez. Porém, depois de rever seu combate de estreia no UFC, Mairon voltou atrás e admitiu que os juízes cometeram um erro de avaliação, e, portanto, deveriam ter apontado Francis Marshall como vencedor do duelo.

"Quando a luta acabou, eu achei que tinha vencido. Mas depois de assistir novamente a luta, eu acho que ele deveria ter tido a mão levantada. Porque a luta foi muito apertada, as quedas fizeram a diferença. Não sabia que ele tinha ido tão bem na trocação. Essa é a minha opinião sobre a luta", reconheceu Mairon, em entrevista ao canal 'Inside Fighting', do 'Youtube'.