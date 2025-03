Modus operandi! Carlos Leal explica como transforma estilo agressivo em nocautes

Carlos Leal foi uma das principais atrações do UFC 313. O brasileiro teve uma atuação de gala ao vencer Alex Morono por nocaute na terceira luta do card preliminar. Após o evento, o meio-médio (77 kg) curitibano concedeu entrevista à reportagem da Ag Fight em Las Vegas (EUA) e explicou como o estilo de jogo agressivo, que resultou em uma vitória em menos de um minuto, faz parte do seu 'modus operandi' dentro do octógono.

Os números já demonstram que a estratégia tende a surtir efeito, já que 50% das vitórias da carreira do lutador da 'Thai Brasil' foram conquistadas via nocaute ou nocaute técnico. Com um trabalho em conjunto com sua equipe, Carlos destaca que seus treinadores normalmente pedem para que ele teste seus adversários nos momentos iniciais do confronto para, aí sim, imprimir sua já tradicional pressão. E foi exatamente desta maneira que o brasileiro deu cabo de Alex Morono em apenas 44 segundos de disputa.

"Foi o que eu busquei! Nós temos uma estratégia com qualquer adversário, sentir a luta primeiro, ver a velocidade e a força dele. Então, eu fui pisando dentro, fui sentindo que estava mais rápido e mais forte e comecei a impor meu jogo. Sempre faço isso nas minhas lutas, um jogo de pressão do começo até o final. Se o adversário aguentar vai ser uma guerra de três rounds como aconteceu com o Rinat, mas se ele não aguentar vai sucumbir no meio disso e o Morono acabou sucumbindo no primeiro round", afirmou Carlos Leal.