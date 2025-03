Jean Silva revela detalhes de provocação a Bryce Mitchell no UFC: "A gente ensaiou"

Rivalidade pegando fogo

O primeiro encontro entre Jean e Bryce aconteceu no palco da coletiva de imprensa promocional do UFC 314, na sexta-feira. Mas, por pouco, os desafetos não se 'esbarraram' antes nas instalações do UFC PI (Instituto de Performance). No relato feito pelo paranaense, o lutador americano teria ido até o local com o intuito de acertar as contas antes mesmo da data marcada para o confronto entre eles, mas o possível embate acabou sendo impedido de acontecer pelos profissionais responsáveis pela segurança do local.

"Eu quase trombei com ele hoje (sexta-feira) no PI, mas os seguranças de lá não deixaram. Acho que ele chegou lá falando que na hora que me visse ia mostrar que só existe um Deus. Acho que pegou meio mal a parte do Lord (apelido de Jean e uma das palavras usadas para se referir a Deus em inglês) para ele. Aí não deixaram a gente trombar. Seria da hora. Mas está tudo bem. Vai chegar o momento certo e aí (vocês) já sabem", finalizou Jean.

Em plena ascensão no Ultimate, graças às quatro vitórias por nocaute seguidas nos primeiros compromissos pela organização, Jean Silva usou a polêmica defesa de Bryce Mitchell a Adolf Hitler, que viralizou de forma negativa recentemente, para conseguir um confronto contra o lutador americano. Além de ganhar novos fãs pela postura, o brasileiro também pode garantir uma vaga no top 15 do ranking peso-pena com um triunfo sobre o rival, que ocupa o 13º lugar na lista atualmente.