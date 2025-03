Carlos Prates prega cautela em busca pelo cinturão do UFC: "Passo a passo"

A temporada de 2024 foi perfeita para Carlos Prates no UFC. Com quatro vitórias por nocaute e quatro bônus de performance, o meio-médio (77 kg) rapidamente garantiu sua vaga no ranking oficial da categoria e conquistou popularidade suficiente para negociar duelos cada vez mais importantes. Tanto que, na visão do atleta, o sonho do cinturão está próximo, embora ele mesmo pregue cautela ao longo de sua trajetória.

Escalado para enfrentar Geoff Neal, décimo colocado no ranking, no dia 12 de abril, Carlos pode, em caso de mais uma vitória contundente, se posicionar de forma privilegiada para disputar confrontos ainda mais relevantes. No entanto, o lutador parece manter a calma para não se precipitar nas decisões que definirão os próximos passos de sua carreira no octógono.

"Eu acho que dá (para disputar o cinturão em 2025). Mas eu estou indo devagar, 'step by step' (passo a passo). Quanto mais eu lutar antes de chegar no cinturão, quando chegar no cinturão, eu vou estar mais rodado no evento, vou estar mais experimentado, com mais casca, e vai ser pior para quem estiver com o cinturão", definiu o atleta, durante entrevista à reportagem da Ag Fight.