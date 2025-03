Ankalaev sugere Abu Dhabi como sede de sua 1ª defesa de cinturão no UFC

Coroado como novo campeão meio-pesado (93 kg) do UFC há poucos dias, após destronar o brasileiro Alex Poatan no último sábado (8), Magomed Ankalaev já pensa no seu primeiro compromisso como soberano da divisão. O lutador russo, inclusive, parece ter um evento específico do Ultimate como alvo de preferência para sua primeira defesa de título.

Através do seu perfil oficial no 'X' (veja abaixo ou clique aqui), Ankalaev deu início a uma campanha para que sua primeira defesa de cinturão seja em Abu Dhabi (EAU). Ainda não há um evento marcado oficialmente pelo UFC para o local nesta temporada, mas considerando o histórico dos últimos anos, é provável que a próxima edição numerada sediada na capital dos Emirados Árabes Unidos pela organização aconteça em outubro.

"Eu quero que minha primeira defesa de título seja em Abu Dhabi, capital mundial da luta. Eu amo esse lugar", propôs Ankalaev.