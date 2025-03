Amanda Lemos elege rival que pode garantir nova disputa de título do UFC

Ainda dentro desse raciocínio, Amanda afirmou estar em boa forma física e revelou o desejo de voltar ao octógono o quanto antes para continuar sua escalada rumo ao topo da divisão ainda em 2025. Vale lembrar que a lutadora da "Marajó Brothers Team" já teve a oportunidade de disputar o cinturão da categoria em agosto de 2023, no UFC 292, mas acabou dominada por Weili Zhang.

"O quanto antes. Quero um nome para lutar logo, para voltar a ter a chance de disputar o cinturão. Com certeza, o foco é sempre ser campeã. Estou na correria, no caminho de novo. (...) Vou voltar para casa, tirar uma semana de férias com a minha bebê e depois retornar à academia para treinar novamente", finalizou a veterana.

Duelo contra Iasmin Lucindo

Dona de um estilo agressivo e nocauteador, Amanda Lemos não pareceu surpresa com a estratégia de Iasmin Lucindo. De acordo com a vencedora do combate, sua equipe previu que a jovem adversária, de apenas 23 anos, apostaria em um plano de luta baseado em tentativas de quedas, o que permitiu que Amanda neutralizasse boa parte de suas investidas.

"Ela tentou fazer esse jogo, mas consegui reverter e impor o meu. (...) A categoria toda tenta me derrubar. Então, estamos aperfeiçoando isso. Desta vez, trouxe meu treinador de jiu-jitsu, escutei bem as instruções dele no corner e tudo saiu como esperado."

Agora, Amanda Lemos aguarda a definição de sua próxima adversária para seguir subindo no ranking do peso-palha feminino na maior organização de MMA do mundo. No entanto, a lutadora busca reencontrar a regularidade, já que não vence duas lutas consecutivas desde o triunfo sobre Marina Rodriguez no UFC Fight Night 214, em novembro de 2022, quando nocauteou a compatriota no terceiro round.