Alex Poatan despenca no ranking peso-por-peso após derrota no UFC 313

A derrota para Magomed Ankalaev na luta principal do UFC 313, no último sábado (8), fez com que o brasileiro Alex Pereira - além de perder o cinturão dos meio-pesados (93 kg) - despencasse no ranking peso-por-peso da organização após a mais recente atualização. Antes membro do top 3, 'Poatan' caiu cinco posições na lista, que não leva em conta as categorias para classificar os melhores lutadores do Ultimate.

Com a mudança, Alex Poatan aparece agora na 8ª posição da classificação peso-por-peso do UFC. A queda vertiginosa chama a atenção, especialmente, porque antes do duelo contra Ankalaev no último sábado, até mesmo Dana White - presidente do Ultimate - apontava o brasileiro como um postulante real à liderança do ranking pound-for-pound da entidade, que atualmente pertence a Islam Makhachev.

Por outro lado, Magomed Ankalaev já desponta na 6ª colocação do ranking peso-por-peso da organização após conquistar o título meio-pesado, deixando para trás, inclusive, outros campeões mais antigos da liga, como o brasileiro Alexandre Pantoja. Vale lembrar que, anteriormente, o russo sequer fazia parte do top 15 da lista.