Rússia no topo! Khabib parabeniza Ankalaev por vitória sobre Poatan no UFC 313: "Fez história"

Makhachev também exalta compatriota

Apesar de ser um dos países de maior tradição no MMA mundo afora, a Rússia contava somente com Islam Makhachev como representante da nação em posto de campeão no UFC, na categoria dos pesos-leves (70 kg). Agora, devidamente acompanhado de Ankalaev, o número 1 peso-por-peso da empresa também aproveitou o momento para elogiar Magomed pela conquista.

"Mais um cinturão vai para o Daguestão, para a Rússia. Parabéns irmão Magomed Ankalaev, performance excelente", parabenizou Islam, também em suas redes sociais (veja abaixo ou clique aqui).

Para manter o cinturão até 93 kg sob sua posse, Ankalaev terá que, ao que tudo indica, derrotar Poatan pela segunda vez. Afinal de contas, Dana White indicou durante a coletiva de imprensa pós-show que a tendência é que uma revanche imediata entre o russo e o brasileiro seja marcada em breve. Disposto a retomar seu espaço, o striker brasileiro prometeu promover ajustes nos treinos para desbancar Magomed.

Congratulations Brother @AnkalaevM you made a history ? it was amazing performance against very tough opponent.

- khabib nurmagomedov (@TeamKhabib) March 9, 2025