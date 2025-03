Hall da Fama do UFC critica performance de Alex Poatan no UFC 313: "Preguiçosa"

No último sábado (8), Alex Pereira foi superado por Magomed Ankalaev na luta principal do UFC 313, por pontos, perdendo, assim, seu cinturão meio-pesado (93 kg). Após o confronto, o ex-campeão peso-médio (84 kg) do Ultimate Michael Bisping usou seu canal no YouTube para opinar sobre o confronto e criticar a atuação de 'Poatan'.

Na visão de Bisping, o agora ex-campeão dos meio-pesados (93 kg) do UFC teve uma atuação "preguiçosa" diante do maior desafio que enfrentou desde que entrou na na maior organização de MMA do mundo. Para o Hall da Fama do Ultimate, no entanto, uma caracterísitca do jogo de Ankalaev pode ter tido influência direta no desempenho abaixo do esperado de Poatan no sábado.

"De Alex Pereira, foi apenas uma performance meio preguiçosa. Eu não vi esse desejo real de querer vencer. Ouça, Ankalaev era grande, ele era forte, ele era bom o suficiente para competir em pé e, claro, ele tinha a ameaça de queda. Mesmo que ele não tenha conseguido a queda, a ameaça da queda, nós sempre dizemos, foi tão boa quanto conseguir a queda porque abriu os golpes para ele. Isso impediu Pereira de ser excessivamente agressivo," afirmou Michael Bisping.