Golpe Neymar? Mauricio Ruffy explica nocaute avassalador no UFC 313

A expressão artista marcial se aplica perfeitamente a Maurício Ruffy. Dentro do octógono, o atleta da equipe 'Fighting Nerds' procura inúmeras fontes de inspiração para criar golpes plásticos e inovadores. Antes de competir no UFC 313 deste sábado (8), o brasileiro revelou que, no futebol, Neymar era uma de suas grandes influências de estilo a ser adaptado ao MMA. Dias depois, o peso-leve (70 kg) simplesmente roubou a cena no card numerado de Las Vegas (EUA) com uma vitória via nocaute avassalador contra Bobby 'King' Green. Com um movimento raro na modalidade, o atleta paulista explicou os detalhes de seu ataque fatal.

Em entrevista exclusiva à equipe de reportagem da Ag Fight após o evento, Ruffy destacou que as fintas utilizadas no processo do golpe foram inspiradas em Neymar que, assim como ele, ludibria seus adversários. Sendo assim, o brasileiro fingiu desferir uma combinação de boxe e, na verdade, desferiu um chute rodado de rara felicidade, apagando as luzes de Green. Na rodada anterior, Maurício já havia sido comparado a Ronaldinho Gaúcho por ter conectado um cruzado no rival olhando para o lado oposto.

"Não, esse não era o (golpe) Neymar. Mas o início dele, sim. É que o (golpe) Neymar é o seguinte, galera. O Neymar é um drible em cima do outro. Por isso que tem aquele tanto de finta, faço um monte de finta e o cara não sabe de onde que chega (o golpe), e no final eu golpeio. Ele (Green) é um cara muito reativo, por ser um cara rápido e reativo, eu tive que fazer duas fintas, uma em cima da outra. Eu fintei o direto, fintei o cruzado e, por último, chegou o chute e encaixou legal. Estava tudo mapeado", explicou Ruffy.