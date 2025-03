Após nocaute histórico no UFC 313, Ruffy revela por que deseja enfrentar Dariush

Após o nocaute histórico no último sábado (8) contra King Green no UFC 313, Maurício Ruffy elevou seu status na categoria dos pesos-leves (70 kg) do Ultimate. Com a vitória, o brasileiro agora acumula três triunfos no octógono mais famoso do mundo - sendo dois pela via rápida. Durante a coletiva de imprensa pós-show, o lutador da academia 'Fighting Nerds' revelou o motivo de escolher Beneil Dariush como seu próximo alvo na divisão.

Na visão de Ruffy, o americano, já aos 35 anos, é o adversário ideal a ser desafiado após a vitória contra Green. Em alta, o striker paulista revelou que a luta, se concretizada, pode encurtar sua caminhada até as primeiras posições da divisão. Vale lembrar que Beneil Dariush, número 9 do ranking, estava escalado para enfrentar Renato Moicano no UFC 311, mas a luta caiu após a organização conceder a chance de título ao brasileiro devido a saída de Arman Tsarukyan do card por lesão nas costas.

"Meu objetivo no UFC é ser um campeão e ter a chance de título o mais rápido possível. Eu, junto com a equipe, decidimos que esse (Dariush) é um nome que nos deixa mais perto de uma chance de título. Então é isso que queremos", disse o membro Fighting Nerds.