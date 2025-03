Adesanya se choca com derrota de Poatan no UFC 313: "Vi o Alex vencendo"

Dias antes da realização do UFC 313, Israel Adesanya apostou suas fichas em uma vitória por nocaute de Alex Pereira sobre Magomed Ankalaev. A previsão acabou não se concretizando, com os competidores mais comedidos em um duelo bastante estudado dentro do octógono. Entretanto, ao menos na opinião do ex-campeão nigeriano, 'Poatan' deveria ter o braço erguido no último sábado (8), na 'T-Mobile Arena', em Las Vegas (EUA). Rival histórico do brasileiro, 'Izzy' acompanhou o card numerado ao vivo e se chocou com o anúncio de vitória para o wrestler russo.

Através de um vídeo compartilhado em seu canal no Youtube, Adesanya analisou rapidamente o confronto e citou os melhores momentos de Ankalaev, que chegou a abalar Poatan no segundo round e impôs um jogo de grade para grampear o rival. Possivelmente por, assim como o brasileiro, ser um 'striker' por natureza, Israel não enxergou tanta efetividade no plano de jogo do russo - apesar de ter enxergado um confronto bastante parelho, a ser decidido nos detalhes. De uma forma ou de outra, Magomed destronou Alex e se tornou o mais novo campeão meio-pesado (93 kg) da liga presidida por Dana White.

"Uau! 49-46? O que foi isso? Ele o abalou ali no segundo round. Na luta agarrada, ele (Ankalaev) não fez muita coisa agarrando. Que jogo idiota nós jogamos. Acho que todo mundo (aqui em casa), bem, eu vi o Alex vencendo. Vi vitória do Alex, mas não tenho certeza. Tenho que assistir novamente ou pontuar a luta devidamente. O round 2 pode ter influenciado, porque ele foi abalado. No mais, foi segurado contra a grade, e não lembro dele sendo derrubado. Foi uma luta competitiva, lá e cá. Ambos vão evoluir. Acho que teremos uma revanche", opinou 'Izzy'.