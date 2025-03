Zica? Fãs citam Mark Zuckerberg como motivo de derrota de Poatan no UFC; entenda

Grande entusiasta das artes marciais e praticante de jiu-jitsu, Mark Zuckerberg tem se tornado uma figura frequente em grandes eventos do Ultimate. E no último sábado (8), durante o card numerado do UFC 313, em Las Vegas (EUA), não foi diferente. Entretanto, com sua maior exposição no meio dos esportes de combate, o fundador do Facebook e da META acabou tendo seu nome atrelado pelos fãs de MMA a uma espécie de 'zica'. E o mais recente resultado incubido ao histórico negativo do empresário bilionário foi a derrota de Alex Poatan na disputa do cinturão dos meio-pesados (93 kg) contra Magomed Ankalaev.

De acordo com os torcedores, Zuckerberg seria uma espécie de 'pé frio' com os lutadores que apoia. E, coincidentemente, o magnata foi até o vestiário da 'T-Mobile Arena' e tietou Poatan momentos antes de sua luta no UFC 313 (veja abaixo ou clique aqui). Imediatamente, a publicação do perfil oficial do Ultimate foi dominada por comentários já prevendo um possível revés do brasileiro, dado o histórico de 'zica' do fundador do Facebook. Ex-lutador da liga, Derek Brunson também entrou na onda e relembrou a maldição do empresário americano logo após Alex ser superado por Ankalaev (veja abaixo ou clique aqui).

Zuckerberg já 'zicou' campeões Adesanya e Volkanovski

Por se tratar de uma escrita, Poatan não foi o primeiro astro do UFC a ter um resultado negativo atrelado a Mark. Em meados de 2023, o magnata estreitou laços com Israel Adesanya e Alexander Volkanovski, com quem, inclusive, chegou a treinar junto. Na oportunidade, o nigeriano e o australiano eram campeões das categorias peso-médio (84 kg) e peso-pena (66 kg), respectivamente.