Revolta! Fã viraliza ao quebrar TV após derrota de Alex Poatan no UFC 313; veja

Estrela global da principal liga de MMA do mundo, Alex Pereira arrasta multidões por onde passa. Sendo assim, no último sábado (8), quando entrou em ação na luta principal do UFC 313, 'Poatan' tinha milhões de torcedores torcendo pelo seu sucesso. Dentro do octógono, porém, o brasileiro acabou superado na decisão unânime dos juízes por Magomed Ankalaev. O fim do reinado do agora ex-campeão dos meio-pesados (93 kg) frustrou sua legião de fãs. Mas um, em específico, se destacou pela reação fora de tom ao resultado adverso do striker paulista.

Acompanhando o evento de casa, o fã se revoltou no momento em que Bruce Buffer anunciou que Ankalaev havia vencido o combate e, por tabela, destronado Poatan do posto de campeão. Extremamente frustrado, o torcedor socou a parede e, em seguida, aplicou uma joelhada em sua própria TV, posteriormente arremessando o aparelho no chão (veja abaixo ou clique aqui). A cena rapidamente viralizou nas redes sociais com mais de um milhão de visualizações somente na página 'Home of Fight'.

Revanche imediata?

Horas após o UFC 313, Alex Pereira utilizou suas redes sociais para compartilhar um pronunciamento, tranquilizar os fãs e citar seu interesse por uma revanche imediata contra Ankalaev. Dado o status do brasileiro dentro da empresa, é provável que Poatan tenha uma segunda chance de derrotar Magomed. Por sua vez, o russo, agora no posto de campeão, ressaltou que irá esperar a ligação da alta cúpula do Ultimate para definir seus próximos passos na companhia.