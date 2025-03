Maurício Ruffy leva bônus de R$ 290 mil por Performance da Noite no UFC 313

Além de aplicar um dos nocautes mais impressionantes dos últimos tempos, Maurício Ruffy deixou o UFC 313 com 50 mil dólares (aproximadamente R$ 290 mil) extras na sua conta bancária. Isso porque o peso-leve (70 kg) brasileiro foi um dos premiados com o bônus de 'Performance da Noite' no evento do Ultimate realizado neste sábado (8), em Las Vegas (EUA).

O prêmio foi concedido ao atleta da equipe 'Fighting Nerds' em razão do espetacular nocaute aplicado por ele sobre Bobby Green, fruto de um lindo chute giratório, na abertura do card principal do UFC 313. Com o resultado deste sábado, Ruffy soma agora três vitórias nas suas primeiras lutas pela organização e passa a sonhar com uma vaga no top 15 dos pesos-leves.

América do Sul em alta

Além do brasileiro, o outro ganhador do bônus de 'Performance da Noite' também vem da América do Sul. O chileno Ignacio Bahamondes também embolsou 50 mil dólares por sua atuação na vitória sobre Jalin Turner, que foi conquistada por finalização no primeiro round. Agora, 'La Jaula' ostenta uma sequência de três resultados positivos e pode, inclusive, entrar no ranking até 70 kg na próxima atualização.