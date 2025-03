Justin Gaethje supera Rafael Fiziev em candidata à Luta da Noite no UFC 313

Responsáveis pelo 'co-main event' do UFC 313, Justin Gaethje e Rafael Fiziev, que substituiu Dan Hooker de última hora, protagonizaram uma verdadeira guerra dentro do octógono, candidata à 'Luta da Noite'. E quem levou a melhor na revanche entre os pesos-leves (70 kg), novamente, foi o nocauteador americano conhecido como 'The Highlight'.

Diferente da primeira luta entre eles, Gaethje não conseguiu aplicar suas quedas no rival. Sendo assim, o americano - ex-campeão 'BMF' ('mais durão') - mostrou mais uma vez porque é considerado um dos lutadores mais cascas-grossas do MMA na atualidade. Após um show de trocação e golpes duros trocados entre os dois, 'The Highlight' teve o braço levantado ao final da disputa contra Fiziev, por decisão unânime dos juízes.

A luta

Logo no começo da luta, Fiziev surpreendeu ao derrubar Gaethje duas vezes. De volta em pé, os dois strikers protagonizaram um duelo de alto nível na trocação, com bons momentos para os dois. Ao final do assalto, aparente vantagem para o atleta do Leste Europeu.