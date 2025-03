Não chama! Alex Poatan é derrotado por Ankalaev e perde título do UFC

Resta saber se, assim como na primeira vez em que foi derrotado no UFC, Poatan vai subir de categoria - e tentar buscar o tricampeonato em divisões diferentes na organização - ou se vai se manter nos meio-pesados, visando uma revanche contra seu algoz russo. Por sua vez, Ankalaev amplia sua sequência invicta, que agora já dura 14 combates.

A luta

O campeão começou apostando nos chutes baixos na perna da frente do desafiante. Por sua vez, o russo tentava variar mais seus ataques. No final do round, Ankalaev tentou sua primeira queda na luta, mas foi rejeitado pelo brasileiro. Round equilibrado, sem muita contundência nos golpes por parte de ambos.

Ainda sem soltar o jogo, Poatan parecia incomodado com o jogo de pressão do russo, que não parava de andar para frente. Por outro lado, Ankalaev achou a distância e acertou bons golpes no segundo round, chegando a balançar o campeão no fim do período.

O panorama seguiu o mesmo na primeira metade do terceiro round, com Ankalaev mais ativo e Poatan hesitante. Nos minutos finais, no entanto, o campeão equilibrou um pouco a disputa, aproveitando a queda de ritmo do desafiante.

Logo no começo do quarto round, Ankalaev buscou a luta agarrada e travou o brasileiro na grade. Apesar da boa defesa de quedas, Poatan não conseguiu se desvencilhar do rival.