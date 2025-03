Diego Lopes condiciona title shot para Patrício Pitbull à performance no UFC 314

No próximo dia 12 de abril, Diego Lopes pode se sagrar campeão peso-pena (66 kg) do Ultimate, caso vença Alexander Volkanovski no UFC 314, no 'Kaseya Center', em Miami, na Flórida (EUA). No mesmo card, outro brasileiro com aspirações de título entrará em ação, o potiguar Patrício Pitbull, recém-contratado pela organização após fazer história no Bellator, onde foi dono dos cinturões até 66 kg e 70 kg da liga. E um possível futuro confronto entre os dois atletas tupiniquins não está descartado pelo 'Franja'.

Em entrevista ao site 'MMA Figthing', Diego Lopes comentou sobre as chances de Patrício disputar o cinturão peso-pena do UFC. Para isso, na opinião do brasileiro radicado no México, o ex-campeão do Bellator precisa vencer de maneira convincente o duelo contra Yair Rodriguez no UFC 314, deixando claro para os dirigentes do UFC que ele é a opção mais empolgante e lucrativa para a próxima disputa de título.

"Acho que depende de como ele vencer a luta. Se ele vencer bem, e o UFC ver isso como um bom negócio, tenho certeza de que o UFC vai trabalhar e ver quem vai ser o próximo desafiante", frisou Diego.