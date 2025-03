Dana White indica revanche entre Poatan e Ankalaev, mas pondera: "Esperava mais"

Um dos combates mais aguardados da temporada, a luta entre Alex Poatan e Magomed Ankalaev, que liderou o card do UFC 313 do último sábado (8), em Las Vegas (EUA), acabou sendo menos emocionante na prática do que muitos fãs de MMA esperavam na teoria. E não foram somente os torcedores apaixonados pela modalidade que acabaram frustrados com a disputa pelo cinturão dos meio-pesados (93 kg). Presidente da organização, Dana White também expôs sua insatisfação.

Durante a coletiva de imprensa após o evento, o dirigente admitiu que esperava que o confronto apresentasse mais momentos impactantes. Em contrapartida, Dana destacou que enxergou Ankalaev superior no duelo contra Poatan. Mas pelo status e até então dominância do brasileiro na categoria, o presidente do UFC abriu as portas para uma revanche imediata entre os dois atletas.

"(A luta) Não foi o que eu esperava. Eu esperava muito mais quedas, esperava muito mais trocação (em pé). Acho que o Ankalaev venceu a luta. Não fiquei chocado quando ouvi a decisão. Provavelmente (faremos uma revanche imediata)", projetou o presidente do Ultimate.