Ankalaev ironiza postura de Alex Poatan durante luta no UFC 313: "Correndo o tempo todo"

A categoria dos meio-pesados (93 kg) do Ultimate conheceu seu novo campeão na noite do último sábado (8), após a disputa da luta principal do UFC 313, em Las Vegas (EUA). Emparelhado contra o então dono do cinturão Alex Pereira, Magomed Ankalaev conseguiu controlar as ações do confronto e vencer o brasileiro na decisão unânime dos juízes. E, assim como fez durante a semana que antecedeu o combate, o wrestler russo aproveitou o bom momento com a conquista do título para provocar 'Poatan' após superá-lo dentro do octógono mais famoso do mundo.

Em entrevista exclusiva à equipe de reportagem da Ag Fight, Ankalaev ironizou a postura de Poatan ao longo do combate. Na visão do russo, seu adversário não propôs o confronto, como de costume. Muito pelo contrário, Magomed considera que Pereira evitou o embate a todo instante. Aparentemente frustrado com o desempenho do brasileiro, o mais novo campeão da categoria admitiu que esperava Alex mais agressivo na luta.

"O plano era... Estávamos esperando que ele viesse para cima, como ele sempre faz. E quando ele viesse para cima, acertaríamos ele. Mas acontece que ele estava correndo o tempo todo (durante a luta). Não tinha pressão em mim, eu que coloquei pressão nele para a gente acabar lutando, mas você viu o que aconteceu. Não sei qual era o plano dele. Mas o que esperávamos dele era que ele fosse para cima, para lutar", alfinetou o wrestler russo.