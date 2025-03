Amanda Lemos vence duelo de gerações contra Iasmin Lucindo no UFC 313

A experiência falou mais alto que a juventude no único duelo 100% verde-amarelo do UFC 313, em Las Vegas (EUA). Pelo card principal do evento deste sábado do Ultimate, a veterana Amanda Lemos, de 37 anos, levou a melhor sobre a jovem Iasmin Lucindo, na decisão unânime dos juízes, em um confronto de gerações de atletas ranqueadas no peso-palha (52 kg).

Ex-desafiante ao título da categoria, Amanda volta a vencer depois de ser finalizada por Virna Jandiroba, em julho do ano passado. Mais do que isso, a paraense defendeu sua vaga no top 5 peso-palha do UFC. Por outro lado, Iasmin, de apenas 23 anos, viu sua sequência positiva na organização ser encerrada após enfileirar quatro adversárias de forma consecutiva. De quebra, a cearense perdeu a chance de se aproximar do topo do ranking.

A luta

A luta começou com pouca ação e muito estudo por parte de ambas atletas tupiniquins. Depois de engajarem na trocação franca pela primeira vez, as duas partiram para a luta agarrada e quem levou a melhor inicialmente foi Amanda, que derrubou a compatriota. Mesmo de costas para o solo, Iasmin tentou algumas investidas para tentar finalizar a veterana, que se defendeu bem e aproveitou a posição de vantagem para usar o cotovelo no 'ground and pound', ainda que de forma comedida.