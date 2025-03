Vitória sobre Ankalaev pode destravar busca de Poatan por tricampeonato inédito no UFC

"Bom, acho que sim (meu status tende a ajudar na barganha). Até por todo o trabalho que venho fazendo, está todo mundo contente. A organização está contente, eles mostram isso para a gente. E, claro, diretamente também falam para a gente. Também vemos a reação do público. Onde eu vou, todo mundo está querendo me ver, está querendo ver eu lutar. Então com certeza isso facilita (as negociações) para mim", destacou Poatan.

Dana White a bordo

E o 'timing' para migrar para a categoria dos pesos-pesados também parece perfeito. Afinal de contas, se antes Dana White rechaçava a possibilidade, agora o dirigente abre as portas para que o brasileiro se aventure na divisão até 120 kg. Disposto a promover a superluta entre Jon Jones e Tom Aspinall, campeão linear e interino, respectivamente, o presidente do UFC indicou que Poatan pode enfrentar o vencedor do confronto caso derrote Ankalaev neste sábado.

GOAT do MMA?

Caso o cenário projetado por Dana se concretize e os astros se alinhem, Poatan estaria a uma vitória de fazer história dentro do MMA. Afinal de contas, em mais de 30 anos nenhum lutador do UFC conquistou três cinturões em categorias de peso diferentes. A façanha seria tão surpreendente que colocaria o astro brasileiro no panteão dos 'GOATs' da modalidade.

Além disso, Poatan poderia ter um confronto direto contra Jon Jones - apontado como o maior de todos os tempos no MMA -, caso o americano derrote Aspinall e unifique os títulos dos pesos-pesados. Uma hipotética vitória contra 'Bones' aliado à conquista de um tricampeonato inédito no Ultimate seria argumento suficiente para elevar o brasileiro ao posto de 'GOAT' da modalidade. Mas antes de vislumbrar tal futuro, Alex precisa derrubar a última peça do tabuleiro na luta principal do UFC 313 deste sábado: Magomed Ankalaev.