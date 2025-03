Saiba como assistir o UFC 313, show liderado por mais uma defesa de título de Alex Poatan

Esquadrão Brasileiro

Além de Poatan, o 'Esquadrão Brasileiro' estará representado no octógono do UFC 313 por mais sete atletas. No card principal, Maurício Ruffy vai duelar com o experiente Bobby 'King' Green, enquanto Amanda Lemos e Iasmin Lucindo fazem um duelo de gerações 100% verde-amarelo.

Na parcela preliminar do show deste sábado, outros quatro lutadores tupiniquins entrarão em ação. O peso-médio (84 kg) Brunno Hulk e o meio-médio (77 kg) Carlos Leal enfrentarão Armen Petrosyan e Alex Morono, respectivamente. Já os estreantes Mairon Santos e Djorden Santos terão como adversários Francis Marshall e Ozzy Diaz.

O UFC Fight Pass transmite o evento, ao vivo e na íntegra, a partir das 20h30, neste sábado. O card principal tem previsão de início à meia-noite. As seis primeiras lutas do show podem ser vistas de graça através do Fight Pass ou dos perfis oficiais do UFC no Facebook, Youtube e Tik Tok. A reportagem da Ag. Fight estará atenta e vai realizar a cobertura da atração através de relatos das lutas de maior destaque.