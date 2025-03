Jean Silva provoca rival terraplanista durante coletiva de imprensa do UFC

Irritado com as constantes provocações, Mitchell chegou a retrucar, questionando se ele, por acaso, era um cientista. Em tom irônico, Jean Silva respondeu prontamente, para delírio dos fãs: "Eu não sei, mas você vai apanhar até ver a Terra redonda."

Relembre a polêmica declaração de Mitchell

No episódio inaugural do seu podcast ArkanSanity Podcast, Mitchell defendeu Hitler e tentou justificar suas ações contra os judeus durante o Holocausto. Em meio a declarações antissemitas e elogios ao nazista, o lutador americano chegou a classificar o sanguinário ditador como "uma boa pessoa". Naturalmente, a polêmica declaração viralizou rapidamente na internet, tanto entre os membros da comunidade das lutas quanto entre o público em geral.

Embora seja um defensor ferrenho da liberdade de expressão, Dana White condenou veementemente as declarações de Bryce, mas ressaltou que não o demitiria por seu posicionamento. A sensação de impunidade em relação ao americano despertou uma onda de indignação entre os fãs, que passaram a assumir o papel de "matchmakers", determinando quem deveria ser o próximo adversário de Mitchell - alguém capaz de fazê-lo pagar por suas declarações. Foi nesse contexto que surgiu o nome de Jean Silva, que rapidamente construiu uma narrativa de rivalidade com o lutador através do desafio proposto no UFC Seattle.