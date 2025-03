Glover Teixeira projeta vitória por nocaute de Alex Poatan sobre Ankalaev no UFC 313

Glover Teixeira é um dos responsáveis pelo sucesso de Alex Pereira no Ultimate. O veterano brasileiro esteve presente em todo o processo que resultou no destaque de 'Poatan' na maior organização de MMA do mundo, primeiro como detentor do cinturão dos médios (84 kg) e, posteriormente, dos meio-pesados (93 kg). Às vésperas do duelo entre o campeão e Magomed Ankalaev, no UFC 313, o ex-lutador e agora treinador demonstra confiança no seu pupilo.

Em entrevista ao site do 'UFC', o ex-campeão meio-pesado da liga fez uma projeção de como o duelo pode desenrolar neste sábado (8), na T-Mobile Arena, em Las Vegas (EUA). Confiante, Glover projetou um triunfo por nocaute de Poatan nos últimos rounds da luta e destacou que Ankalaev vai se frustrar nos primeiros minutos do combate devido à boa movimentação do striker paulista.

"Acho que o Ankalaev vai tentar pressionar na grade, mas rapidamente vai ver que é difícil encontrar a distância contra o Poatan. A luta vai se desenrolar em pé, e o Poatan, com o passar dos rounds, vai machucando até encontrar o momento certo para o nocaute. Ele sempre faz isso, e quando vê o momento certo e vai para matar, é difícil. Ninguém segurou ainda", destacou Glover.