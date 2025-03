Brasileiro cansa durante a luta e sai derrotado na estreia no UFC

Com oito representantes escalados para o UFC 313, o 'Esquadrão Brasileiro' sofreu a primeira derrota logo na luta de abertura do card sediado em Las Vegas (EUA). Estreante, o peso-médio (84 kg) Djorden Santos bem que tentou, mas acabou superado pelo americano Ozzy Diaz na decisão unânime dos juízes.

Contratado via 'Contender Series', Djorden, de fato, não sentiu a pressão de subir no octógono do UFC pela primeira vez. O brasileiro começou bem a luta e teve momentos, mas a falta de contundência e o cansaço atrapalharam suas chances de sair com o braço levantado em sua estreia no Ultimate.

Agora, o atleta, de 27 anos, soma dez vitórias e duas derrotas na carreira. Por outro lado, o americano Ozzy Diaz conquistou seu primeiro triunfo no UFC, depois de perder na sua estreia pela entidade, para o chinês Mingyang Zhang, em novembro do ano passado.