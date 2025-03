Brunno Hulk cumpre promessa e finaliza Armen Petrosyan no UFC 313

Brunno Hulk prometeu voltar às raízes no seu combate deste sábado e cumpriu. Sem abandonar a agressividade na luta em pé, o peso-médio (84 kg) brasileiro - oriundo do judô - voltou a usar o grappling e conquistou uma vitória por finalização sobre Armen Petrosyan no card preliminar do UFC 313, em Las Vegas (EUA).

Com o resultado deste sábado, Brunno volta à coluna das vitórias após ser superado por Abus Magomedov em sua última luta, em outubro do ano passado. Agora, o brasileiro soma quatro triunfos e dois reveses no Ultimate.

A luta

Depois de um rápido período de estudos, o brasileiro foi para cima e quase nocauteou o rival com um potente soco. Logo depois, Petrosyan acertou dois golpes baixos em sequência em Brunno e foi punido pelo árbitro central com a perda de um ponto.