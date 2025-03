Ankalaev minimiza 'aura' de Poatan e diz: 'Não é tão assustador'

O russo Magomed Ankalaev tratou de minimizar a "aura" de Alex Poatan antes do embate deste sábado, pelo UFC 313, em Las Vegas (EUA). A luta vale o cinturão da categoria meio-pesados (93 kg)

O rápido sucesso de Poatan na principal organização de MMA do mundo, após dedicar a maior parte de sua carreira ao kickboxing, e, especialmente, a forma como conquistou seus triunfos fizeram do campeão brasileiro uma espécie de "bicho papão" do esporte - visão que, para o russo, não se justifica.

"Acho que as pessoas exageram suas chances de vencer [a luta]. Eu não o vejo como um lutador tão assustador que possa me causar tantos problemas. Todo mundo que entrou no octógono contra ele, você conseguia ver que eles já estavam todos com medo dele acertá-los com seus socos. E parando para pensar, todos que lutaram contra ele são strikers. Mas olhando para mim, sou um atleta muito completo. Tenho ambos: trocação e wrestling", analisou Ankalaev.