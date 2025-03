Prestes a completar 50 anos, Anderson Silva descarta aposentadoria: "Lutar é minha paixão"

Um dos lutadores mais populares e condecorados dos esportes de combate, Anderson Silva completa 50 anos em pouco mais de um mês. Mas ao contrário do que sua idade possa sugerir, o brasileiro não tem planos de colocar um ponto final em sua carreira tão cedo. Ex-campeão peso-médio (84 kg) do UFC e lenda do MMA, 'Spider' fez juras de amor ao esporte e prometeu nunca se aposentar em definitivo.

Em recente participação no podcast 'The Art of Ward', Anderson rechaçou qualquer possibilidade de pendurar as luvas. Em forma, o veterano revelou que se mantém ativo com uma rotina de treinos similar à qual tinha quando competia profissionalmente com mais frequência. Bem-humorado, Spider destacou que basta uma proposta para que os fãs possam vê-lo em ação novamente, independentemente da modalidade.

"Não (ao ser questionado se havia parado de lutar). Qual é? (risos). Nunca (vou me aposentar). Não, nunca. Deus me deu tudo. Treino todos os dias. Treinamento físico todos os dias, dois dias por semana. Treino jiu-jitsu, e ontem eu treinei boxe, e também muay thai. Não, não acredito (em aposentadoria). A minha paixão, o meu amor é lutar. É o que me mantém pronto. Você conhece as forças especiais do Exército? É o mesmo , eu estou pronto. Só preciso de algumas coisas. Preciso de um 'onde', um oponente e o peso. Eu treino todos os dias... Ainda não terminei de lutar", frisou Silva.