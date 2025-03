Campeão faz cobrança pública por bandeira da Palestina no site do UFC; entenda

Filho de pais palestinos, Belal Muhammad nunca escondeu suas origens, apesar de ter nascido e sido criado nos Estados Unidos. Muito pelo contrário. Prova disso é que o campeão meio-médio (77 kg) do UFC faz questão de - mesmo sendo americano - representar a bandeira da Palestina. Este fato, inclusive, virou um tema central de uma reclamação feita pelo lutador e direcionada ao Ultimate.

Através das suas redes sociais (veja abaixo ou clique aqui), Belal Muhammad fez uma cobrança pública ao UFC para que a bandeira da Palestina seja exposta ao lado do seu nome no site oficial da organização, assim como ocorre com os demais lutadores do plantel. Como o estado palestino ainda é um tema sensível devido à constante disputa territorial e ideológica com Israel, o campeão se antecipou e usou as próprias palavras de Dana White - presidente do Ultimate e defensor da liberdade de expressão - para reforçar sua reivindicação.

"As pessoas continuam me perguntando: 'Onde está sua bandeira?' E continuei recebendo múltiplas mensagens sobre isso, e eu parti do princípio que era um erro, mas ainda não foi resolvido. Então, eu vou abordá-lo e espero que Dana o aborde também, e o conserte. Porque Dana disse que ele é a favor de liberdade de expressão. Ele é a favor das pessoas apoiando quem eles querem apoiar e não silenciar ninguém. Espero que o UFC conserte esse problema e coloque minha bandeira do lado do meu nome, para que as pessoas que eu represento, as pessoas pelas quais eu luto, e as pessoas pelas quais eu treino, vejam a bandeira delas", reivindicou Belal.