Caio Borralho minimiza possíveis distrações de Poatan para o UFC 313: "Nunca deixa de treinar"

Alex Poatan defenderá o cinturão dos meio-pesados (93) do Ultimate diante de Magomed Ankalaev no UFC 313, na 'T-Mobile Arena', em Las Vegas (EUA), neste sábado (8). Durante o camp, a mídia especializada e alguns torcedores criticaram a postura do lutador, que tem viajado para cumprir compromissos comerciais antes do confronto. Porém, Caio Borralho saiu em defesa do brasileiro, comentando sobre a estrutura da equipe do atleta e desmistificando uma possível falta de preparação devido à agenda lotada.

Em entrevista ao canal 'Laerte Viana na Área - MMA', Borralho revelou bastidores do cotidiano de Alex, mesmo viajando pelo mundo para compromissos comerciais. Segundo o peso-médio (84 kg) do UFC, o brasileiro consegue reunir todo o time mesmo em 'tour' pelo mundo. Além disso, o sexto colocado dos médios afirmou durante a conversa a necessidade de um atleta profissional em conseguir contratos vantajosos antes de encerrar a carreira.

"São dois fatos, primeiro que o Poatan leva a equipe inteira, eu estava lá com os sparrings dele, 'manopleiro', fisioterapeuta e com o Plínio. E o segundo quesito é que ele nunca deixa de treinar, trabalhar direto, forte todos os dias mesmo com todos os compromissos que ele tem, fazendo os treinos que ele tem que fazer são duas coisas que não impedem o trabalho. Está fazendo o que estaria fazendo se estivesse lá (na academia). O cara tem que viajar, ganhar dinheiro de outro jeito também, além da luta em si, e o bom é que ele tem condições de levar a equipe toda e ter um camp móvel, acho que a galera pode tirar isso da cabeça", frisou Caio.