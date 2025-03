Alex Poatan e Magomed Ankalaev protagonizam encarada tensa antes do UFC 313; veja

"Me sinto ótimo, vou acabar com esse cara. Todo mundo que está me vaiando agora, vocês vão me amar", prometeu Magomed, ainda no palco, momentos antes de ouvir a resposta de Poatan.

"Acho que é um grande desafio. A gente está falando de outro atleta que está vindo e fazendo um excelente trabalho. Mas esse é o meu momento! Chama!", rebateu o striker paulista.

Duelo de óculos

Outro momento de destaque também envolveu a luta de um brasileiro. Expoente da equipe Fighting Nerds, Mauricio Ruffy subiu ao palco com o tradicional óculos, marca registrada de seu "time de nerds". Em seguida, Bobby Green, atento aos detalhes, surpreendeu ao tirar um óculos dourado do bolso para duelar em estilo com seu adversário. A iniciativa de King parece ter surtido o efeito esperado, já que os pesos-leves (70 kg) protagonizaram uma das encaradas mais intensas da cerimônia.

Além de Poatan e Ruffy, o card do UFC 313 contará com mais seis atletas do esquadrão brasileiro em ação. No card preliminar, Mairon Santos, Carlos Leal, Djorden Santos e Brunno Hulk competem para defender as cores do país. Já na parcela principal do show, Iasmin Lucindo e Amanda Lemos disputam o único combate 100% verde-amarelo do evento.