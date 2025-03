Alex Poatan cita movimentação como trunfo para evitar quedas de Ankalaev no UFC 313

Por ser um verdadeiro duelo de estilos, a luta principal do UFC 313 têm atraído a atenção e gerado grande expectativa nos fãs de MMA. Um dos strikers mais condecorados que já pisaram no octógono, Alex Pereira terá pela frente Magomed Ankalaev - rival que já adiantou que pretende usar o wrestling durante os 25 minutos de combate. Se anteriormente 'Poatan' minimizou a ameaça do russo no solo, agora o campeão dos meio-pesados (93 kg) cita uma carta na manga para, na teoria, sequer ter que precisar lidar com a luta agarrada no embate do próximo sábado (8), em Las Vegas (EUA).

Em entrevista exclusiva à equipe de reportagem da Ag Fight, o striker paulista opinou que não é tão simples derrubá-lo como alguns fãs e analistas têm projetado às vésperas do confronto. Em seu arsenal de defesa de quedas, Poatan cita sua movimentação como uma peça-chave para impedir a aproximação e, como consequência, as investidas de Ankalaev para tentar mudar o nível do combate. Confiante, o brasileiro afirma ter as ferramentas necessárias para lidar com o russo em pé e, se necessário, no solo.

"É uma luta muito aguardada, muitas pessoas estão curiosas porque são estilos diferentes. Muitas pessoas duvidando do meu grappling. Isso acontece com todo mundo, as pessoas têm em mente: 'Ah, vou trocar porrada com o Alex'. Sabem da minha qualidade e do que venho fazendo. E falam isso. Acredito que seja porque eles (realmente) acreditam nisso. Mas depois a pessoa perde e fala: 'Perdi, mas eu cumpri com o que falei'. Às vezes, também, as pessoas não conseguiram me colocar para baixo porque estou muito esperto e treinando para isso. Não é simplesmente a pessoa te agarrar e tentar te colocar para baixo. A defesa de queda já começa na sua movimentação, e eu faço isso muito bem", analisou Alex.