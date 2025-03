Fã de Alex Poatan, Mairon Santos celebra chance de estrear no UFC no mesmo card do ídolo

Depois de se sagrar vencedor da 32ª temporada do reality show 'The Ultimate Fighter', em agosto do ano passado, Mairon Santos faz sua estreia oficial no UFC neste sábado (8), na edição de número 313 do evento, em Las Vegas (EUA), que será liderada pelo campeão meio-pesado (93 kg) Alex Pereira e pelo desafiante Magomed Ankalaev. E a presença no mesmo card do já consagrado compatriota representa muito para o jovem atleta carioca, de 24 anos de idade.

Em entrevista exclusiva à reportagem da Ag Fight, Mairon Santos classificou a oportunidade de estrear no Ultimate no mesmo card que Alex Poatan como "a realização de um sonho". Fã declarado do striker paulista, o peso-pena (66 kg) tentará começar sua trajetória no principal evento de MMA do mundo com o pé direito, assim como seu ídolo. Para isso, o carioca terá que superar Francis Marshall, pelo card preliminar do UFC 313.

"É a realização de um sonho. Sou muito fã do Poatan. Até na minha entrevista pós-luta (depois de conquistar o TUF), eu falei que eu era o (novo) Poatan. Tem algumas pessoas falando: 'Ah, vai ter dois Poatan lutando no card. (Tem) o mini Poatan'. Então, é muito legal para mim. É uma satisfação muito grande", afirmou Mairon.