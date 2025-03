E o Ramadã? Ankalaev admite pausa em jejum às vésperas do UFC 313: "Preciso beber água"

O card do UFC 313 será realizado no próximo sábado (8), em meio ao Ramadã. E como o evento conta com um atleta muçulmano praticante em sua luta principal, o assunto entrou em voga. Escalado para enfrentar Alex Poatan de olho no cinturão dos meio-pesados (93 kg), Magomed Ankalaev já lamentou o fato de ter que competir em meio ao período religioso do Islamismo. Entretanto, ciente da magnitude do confronto para sua carreira, o wrestler russo admitiu, em entrevista exclusiva à Ag Fight, que abrirá mão de algumas obrigações do mês sagrado para estar 100% apto a duelar contra o campeão brasileiro em Las Vegas (EUA).

Em 2025, o Ramadã teve início no dia 28 de fevereiro e se estende até 30 de março. E, assim que o período entrou em vigência, Ankalaev garante que passou a praticar o jejum de alimentos e bebidas do nascer até o pôr do Sol, conforme manda a religião. Entretanto, o desafiante ao cinturão até 93 kg admitiu que, durante a semana da luta do UFC 313, precisou abdicar do jejum para seu corpo, devidamente hidratado, ser capaz de atingir o limite de peso da categoria na pesagem oficial de sexta-feira.

"Sim, eu tenho seguido o jejum à risca, exceto nesta semana, em que terei que quebrar (o jejum) algumas vezes. Porque preciso me certificar de beber água para ter um corte de peso bem-sucedido. Mas tirando isso, eu comecei junto com o Ramadã, tenho jejuado. E depois da luta, obviamente também seguirei as regras da religião, como tem que ser", esclareceu o wrestler russo, ao ser questionado sobre como conciliar o período religioso com o de competição.