Dana White anuncia nova liga de boxe em parceria com promotor da Arábia Saudita

Em setembro de 2024, Dana White se comprometeu a se aventurar no ramo do boxe e compartilhar grandes anúncios. De lá para cá, porém, o assunto esfriou. Mas nesta quarta-feira (5), o cenário mudou completamente. Com um anúncio surpreendente nas redes sociais (veja abaixo ou clique aqui), o presidente do UFC divulgou que criou uma nova liga da nobre arte - ainda sem nome definido -, em parceria com Turki Alalshikh, Conselheiro Real e Ministro do Entretenimento da Arábia Saudita. O projeto pretende unir a estrutura do Ultimate e o poderio econômico do país do Oriente Médio.

A parceria será implementada sob a bandeira da 'TKO Group Holdings, Inc' - empresa de capital aberto oriunda da fusão entre UFC e WWE, sendo ambas controladas pela 'Endeavor'. Sendo assim, o conselho executivo da nova liga de boxe será liderado por Dana White e também por Nick Khan, presidente da liga de telecatch. Do lado árabe, a empresa 'Sela' - conglomerado de entretenimento saudita com experiência na promoção de grandes eventos da modalidade - também entra como parceira no acordo.

"BOOM! Boxe, aqui vamos nós! Acabamos de fechar um acordo para iniciar uma nova liga de boxe com o Turki, que ama demais o esporte do boxe. O modelo comprovado é entregar lutas que os fãs querem ver. Os melhores irão enfrentar os melhores e os lutadores continuarão subindo nos rankings até se tornarem campeões mundiais. Continuaremos fazendo anúncios de onde vocês podem assistir (à nova liga) e todos os demais detalhes do negócio assim que nos aproximarmos do lançamento", declarou Dana, em suas redes sociais.