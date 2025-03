Antes do UFC 313, Iasmin Lucindo vibra com bom momento: "Melhor fase da minha vida"

Idade é só um número

A diferença de idade para suas adversárias, por sinal, é algo com que Iasmin já está acostumada desde o início de sua carreira. Aos 37 anos, Amanda Lemos - 5ª colocada no top 15 até 52 kg do Ultimate - já teve a oportunidade de disputar o título da divisão, trazendo consigo também o fator experiência. Mesmo assim, a jovem promessa do MMA nacional demonstra confiança na vitória sobre a compatriota para seguir subindo no ranking do Ultimate.

"Eu sempre encaro que minhas adversárias atuais serão as mais duras, mas nada de diferente do que já enfrentei. A Amanda Lemos é mais velha que eu, mas não é a primeira (lutadora) mais velha que eu luto. E estou super de boa em relação a isso", finalizou.

Com quatro vitórias em 5 lutas no UFC, Iasmin Lucindo quer vencer a quinta seguida no UFC. A brasileira perdeu na estreia para Yazmin Jauregui em 2022. Desde então, a atleta superou nomes relevantes da categoria como Marina Rodriguez, Karolina Kowalkiewicz e Polyana Viana. A sequência de triunfos, fez com que a peso-palha alcançasse a 7?ª colocação no ranking peso-palha do UFC.