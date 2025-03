Alex Poatan questiona jejum de Ankalaev durante o Ramadã: "Está enganando o pessoal"

"Com todo o respeito, não envolvo religião. Sou um cara que sei respeitar, sei até onde eu posso falar. Penso muito antes de falar. Mas eu acho que ele está usando isso (Ramadã) como desculpa. Se acontece alguma coisa, igual no lance da aposta. 'Ah, não posso por causa da minha religião'. Ah: 'Eu perdi porque não consegui me recuperar muito bem e treinei muito fraco'. Mas hoje fui pegar minhas marmitas, as marmitas do UFC, e tinham duas sacolas com várias marmitas com o nome dele e todas com horário marcado. Ele não está fazendo isso (jejum). Está enganando o pessoal e falando para ter uma desculpa depois", opinou Alex Pereira.

Aposta negada por motivação religiosa

Além da questão do jejum, que faz parte das práticas do período do Ramadã, a religião de Ankalaev entrou em pauta de outra maneira às vésperas da luta contra Poatan. Isso porque o brasileiro propôs uma aposta para o russo - que acabou negando a oferta alegando que o ato de apostar é proibido no Islamismo. A proposta consistia em cada um dos competidores colocar 200 mil dólares (R$ 1,1 milhão) em jogo e quem fosse derrotado no UFC 313 doasse tal quantia para uma instituição de caridade de escolha do atleta vencedor.