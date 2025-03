Poatan critica Ankalaev por usar alcoolismo como provocação para UFC 313

Desde a confirmação oficial de que seria o próximo desafiante ao cinturão meio-pesado (93 kg) do UFC, Magomed Ankalaev subiu o tom do 'trash talk' contra seu adversário, o brasileiro Alex Pereira. Enquanto grande parte das provocações feitas pelo russo parece ter sido ignorada pelo campeão, uma em especial, de fato, incomodou 'Poatan'.

Em um vídeo publicado no seu canal do 'Youtube', Alex Poatan criticou, especificamente, o ataque feito por Ankalaev alegando que o campeão dos meio-pesados iria aos eventos do UFC para beber álcool. Vale lembrar que o lutador brasileiro já revelou publicamente que sofreu com o alcoolismo no passado.

Portanto, por se tratar de um tema sensível para ele e que envolve o bem-estar de diversas outras pessoas que sofrem do mesmo problema de saúde e o veem como exemplo de superação, o campeão entende que o rival passou dos limites neste caso. Quanto às provocações ligadas à luta entre eles, que acontece neste sábado (8), no UFC 313, Poatan minimizou sua importância e deixou claro que não se importa com as projeções do russo, que prometeu vencê-lo de qualquer forma.