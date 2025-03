Mayweather cita Jake Paul como luta "muito fácil"; youtuber rebate com promessa de nocaute

Youtuber rebate com promessa de nocaute

Sempre atento, Paul prontamente respondeu a alfinetada em suas redes sociais (veja abaixo ou clique aqui). Além de ironizar o desempenho de Mayweather contra o também youtuber Deji Olatunji, em 2022, Jake garantiu que atualmente nocautearia o astro do boxe em apenas dois assaltos de disputa.

"Seu vagabundo. Deji te deixou de olho roxo em um evento que tinha 4 mil pessoas. O Deji (risos). Eu te nocautearia em dois rounds. E você não chega aos pés do Mike Tyson", rebateu Jake Paul através de sua conta no 'X' (antigo Twitter).

Histórico entre Floyd e Paul

Em meados de 2021, Mayweather encarou Logan Paul em um duelo de exibição. Mas durante a semana da luta - que acabou sem vencedor dado o caráter da disputa -, Floyd criou uma rixa com o irmão de seu adversário. Tudo começou quando Jake Paul encarou o pugilista americano e 'roubou seu boné', dando início a uma confusão generalizada entre as equipes e os seguranças do evento. Anos depois, ao lado de alguns amigos, 'Money' confrontou o youtuber após um jogo da NBA, fazendo o jovem, acuado, fugir. Desde então, ambos trocam farpas, mas nunca resolveram as diferenças no ringue - ao menos até então.

You bum. Deji gave you a black eye in an event that had 4,000 people in it. Deji hahahah. I would knock you out in 2 rounds and you can't sniff Mike Tyson's toe. https://t.co/j1pTQwOxNW