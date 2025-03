Ex-campeão do UFC, Dominick Cruz aponta caminho para Ankalaev vencer Poatan

A poucos dias do UFC 313, a rivalidade entre Alex Pereira e Magomed Ankalaev dominou de vez as manchetes e o debate entre os fãs de MMA. E não são somente os torcedores que projetam como o confronto vai transcorrer no octógono. Lendas da modalidade também estão atentos para a disputa que coloca em jogo o cinturão dos meio-pesados (93 kg). Dominick Cruz é um deles. Ex-campeão peso-galo (61 kg) e atualmente na função de comentarista do Ultimate, o veterano opinou qual seria a estratégia ideal para o desafiante russo conseguir destronar 'Poatan' na luta principal do próximo sábado (8).

Em entrevista ao canal 'Helen Yee Sports', Cruz demonstrou curiosidade pelo embate. Recém-aposentado como lutador, o americano é conhecido por compartilhar muitos detalhes técnicos de dentro do octógono na função de comentarista. Sendo assim, Dominick apontou que mesclar as áreas da luta seria a chave para Ankalaev derrotar Poatan. Na visão do ex-campeão, o wrestler russo terá que misturar a trocação e a luta agarrada para confundir o campeão brasileiro e ter o braço erguido.

"Vimos a sequência (de vitórias) que o Pereira alcançou. É hora de vermos ele contra um gigante que realmente aguenta seu soco. Esse é o ponto. O Ankalaev aguenta esse poder? Se olharmos o Pereira, ele está treinando com pesos-pesados no boxe, então a trocação dele está fenomenal. Mas o Ankalaev não nos mostra nada, então não dá para fazer leituras, não sabemos o quão afiada a trocação dele está ou não. Ele diz que vai trocar, mas espero que não, sendo sincero, porque queremos ver o Pereira desafiado, e acho que a melhor forma do Ankalaev fazer isso é misturando a trocação e o wrestling. Misturar as duas artes. Acho que essa é a chave para vencer alguém como o Pereira", opinou o veterano.