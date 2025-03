Djorden Santos minimiza pressão por estreia e crava: "Futuro campeão do UFC"

Após conquistar seu contrato com o Ultimate através do 'Contender Series', em setembro do ano passado, o brasileiro Djorden Santos subirá no octógono mais famoso do mundo pela primeira vez neste sábado (8), em Las Vegas (EUA), pelo aguardado card do UFC 313, que terá como atração principal a disputa entre Alex Poatan e Magomed Ankalaev, pelo título dos meio-pesado (93 kg). Porém, ao contrário do que poderia se esperar, o promissor peso-médio (84 kg) tupiniquim não só descarta qualquer nervosismo pelo debute, mas também demonstra uma autoconfiança de certa forma atípica em atletas novatos.

Em entrevista exclusiva à reportagem da Ag Fight, Djorden tratou de minimizar qualquer tipo de pressão sobre ele por estrear no UFC em um card numerado e com a presença de grandes estrelas, como o compatriota Alex Poatan. Aparentemente bastante maduro apesar dos 27 anos de idade, o lutador brasileiro recordou os tempos em que ainda competia no cenário nacional de eventos, como alguns de seus amigos ainda o fazem, e classificou a oportunidade que está tendo neste momento como um verdadeiro "privilégio".

"Depositei todo tempo que eu tive na minha preparação, ansiedade zero. Estou vivendo cada momento com muita calma, estou muito feliz de estar aqui nessa estreia nesse evento enorme que é o UFC 313, é a realização de um sonho já de cara. Pressão nenhuma. É um privilégio total. A gente que luta no Brasil - meus amigos que estão no cenário nacional - eles, sim, tem pressão. A pressão do aluguel vencendo, a pressão da comida do filho, a pressão do suplemento, de se manter, de ter um plano de saúde, de ter uma estrutura, isso eu vejo como pressão. Agora, estar aqui no UFC, lutando nessa arena enorme, em um card enorme do (Alex) Poatan, fazendo essa minha estreia, é mais que um sonho, é privilégio total", afirmou Djorden.