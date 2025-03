Caio Borralho define ex-campeão como alvo e faz desafio: "Vamos lutar no UFC 317"

Momentos distintos

Os dois tops do peso-médio vivem momentos distintos na carreira. Enquanto Caio vem em plena ascensão desde que estreou na companhia, em 2022, 'Bobby Knuckles' - como o australiano é conhecido - se encontra em uma situação complicada, tendo perdido combates importantes contra três dos principais nomes da divisão nos últimos tempos: Israel Adesanya, Dricus du Plessis e Khamzat Chimaev.

Isso deixa o ex-campeão sem muitas opções para o futuro, apesar de permanecer bem colocado no ranking - onde fecha o top 5 - já que dificilmente conseguiria uma nova oportunidade de lutar pelo título em breve. Por sua vez, Borralho trilha um caminho promissor até o momento rumo ao topo da categoria, com sete vitórias consecutivas. Por isso, um triunfo sobre Whittaker pode garantir, até mesmo, um 'title shot' para o atleta maranhense.

Hey @robwhittakermma stop calling guys ahead of you in the rankings after u lose a fight bro!

Let's fight UFC 317 June 29 on International Fight Week!

What do you think?

What do you all fans think?