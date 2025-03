Árbitro veterano é escalado para mediar Alex Poatan vs Magomed Ankalaev no UFC 313

A disputa entre Alex Poatan e Magomed Ankalaev, que coloca em jogo o cinturão dos meio-pesados (93 kg), será responsável por liderar o UFC 313 deste sábado (8), em Las Vegas (EUA). Com um combate desta magnitude, era esperado que um profissional experiente fosse designado para ser o 'terceiro homem' dentro do octógono. E foi exatamente isso que aconteceu, com a confirmação de que Marc Goddard será o responsável por mediar o confronto.

De acordo com o site 'MMA Fighting', o veterano árbitro foi escalado durante a reunião mensal da Comissão Atlética do Estado de Nevada - entidade responsável por chancelar eventos esportivos na região. Além de Goddard, que estará dentro do octógono como árbitro central, os três juízes responsáveis por pontuar o combate de cinco rounds programados também foram definidos: Mike Bell, Derek Cleary e Sal D'Amato.

Presente em lutas icônicas de Poatan

O card deste sábado não será a primeira vez em que Goddard media um embate envolvendo Poatan. Nas últimas rodadas, o árbitro esteve no octógono em alguns dos mais icônicos combates protagonizados pelo brasileiro. Marc era o profissional escalado quando Alex se consagrou em duas categorias de peso: nos médios (84 kg) no primeiro embate no UFC contra Israel Adesanya e nos meio-pesados contra Jiri Prochazka - também no primeiro encontro entre os dois.