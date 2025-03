Ankalaev cita religião ao recusar desafio de Alex Poatan: "Apostar é proibido no Islã"

Alex Poatan vs Magomed Ankalaev

Atual campeão meio-pesado do UFC, Alex Poatan vai para sua quarta defesa de título na categoria. Nas três anteriores, o brasileiro, que também já foi detentor do cinturão dos pesos-médios (84 kg) da organização, venceu todos seus rivais - Jiri Prochazka, Jamahal Hill e Khalil Rountree Jr - por nocaute ou nocaute técnico.

Por sua vez, Magomed Ankalaev chega para a sua segunda disputa pelo cinturão até 93 kg do Ultimate embalado por uma sequência invicta de 13 lutas. Na sua primeira oportunidade de lutar pelo título dos meio-pesados, em dezembro de 2022, o russo empatou com o polonês Jan Blachowicz e nenhum dos dois conquistou a cinta da categoria, que estava vaga naquela ocasião.

As a Muslim you know betting is forbidden in Islam, and also as a Muslim every year I have to give 2.5% of my wealth to charity this is one of the five pillars of Islam.

Many kids around the world are in need and we can do things after the fight but we don't have to publicize it https://t.co/5RXfHehW3n

- Magomed Ankalaev (@AnkalaevM) March 3, 2025