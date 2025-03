Valentina Shevchenko abre as portas para superluta entre campeãs contra Zhang Weili

Um passo de cada vez

Apesar de ter sinalizado positivamente para a disputa, Valentina mantém os pés nos chãos. Afinal de contas, antes de pensar na chinesa, a campeã terá que defender seu posto contra uma oponente em ótima fase. Invicta no Ultimate com sete vitórias na liga, Manon Fiorot tentará destronar Shevchenko no 'co-main event' do UFC 315, programado para o dia 10 de maio, no Canadá.

"Para mim, como digo sempre, é um passo de cada vez. Eu não vou me projetar lá na frente para fazer algo assim. Estou focada na minha próxima luta agora. E será contra a Manon (Fiorot). E assim que eu tiver lidado com isso e eu avançar, eu e minha equipe pensaremos no que virá a seguir para mim", explicou Valentina.

Enquanto aguarda o desfecho do duelo entre Shevchenko e Fiorot, para pleitear uma superluta a depender do resultado, Zhang segue de olho em eventuais desafios em sua própria categoria. Atualmente sem compromisso marcado, a campeã chinesa pode ter sua próxima adversária definida no confronto entre a brasileira Virna Jandiroba e sua compatriota Yan Xiaonan. 'Carcará' seria uma rival inédita caso saia vitoriosa do embate.