Luto! Tricampeão olímpico de wrestling, Buvaisar Saitiev morre aos 49 anos

Entidade responsável por chancelar as principais competições internacionais de wrestling ao redor do mundo, a 'United World Wrestling' também prestou uma homenagem ao lendário Saitiev em suas redes sociais (veja abaixo ou clique aqui).

"É com o coração pesado que comunicamos o falecimento de um dos maiores que o nosso esporte já viu, o três vezes medalhista de ouro olímpico Buvaisar Saitiev. Que Buvaisar descanse em paz", informou a publicação da 'UWW'.

Astros do UFC lamentam partida de Saitiev

O legado de Buvaisar transcende modalidades. E prova disso é que algumas estrelas do MMA prestaram suas homenagens. Compatriotas do wrestler e também especialistas no estilo de luta, Khabib Nurmagomedov e Islam Makhachev exaltaram o exemplo que o veterano deixou (veja abaixo ou clique aqui e aqui). O ex-campeão peso-leve (70 kg) do UFC exaltou que Saitiev inspirou milhões de crianças, enquanto o atual detentor do cinturão do Ultimate reforçou que "uma lenda se foi"

Mas talvez a principal homenagem de um atleta do UFC tenha sido de Henry Cejudo. Também campeão olímpico de wrestling e ex-campeão de duas categorias na liga presidida por Dana White, 'Triple C', como é conhecido, compartilhou um relato bastante pessoal. Admitindo ser fã incondicional de Buvaisar e ter se inspirado no russo para iniciar sua carreira, o lutador americano elegeu o tricampeão olímpico como o maior atleta que já pisou na Terra (veja abaixo ou clique aqui).