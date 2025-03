Jean Silva cutuca rival top 5 no peso-pena do UFC: "Fala muito e faz pouco"

Em ascensão dentro e fora do octógono

Membro do talentoso grupo de lutadores da equipe 'Fighting Nerds' que está tomando o mundo do MMA de assalto, Jean Silva vive grande momento na carreira, dentro e fora do octógono. No âmbito esportivo, o peso-pena ostenta atualmente uma invencibilidade de 12 lutas - quatro delas já como atleta do UFC. No Ultimate, por sinal, o 'Lord' nocauteou todos os seus oponentes até o momento - retrospecto que o deixa a um passo de entrar no top 15 da categoria.

Já fora do cage, a personalidade excêntrica e o estilo de luta fizeram com que o lutador brasileiro criasse uma fiel base de fãs, apesar do pouco tempo sob os olhares do grande público no Ultimate, onde estreou em janeiro do ano passado. A busca por criar rivalidades contra rivais que estejam acima dele no ranking e em destaque - como nos casos de Bryce Mitchell e agora Movsar Evloev - também mostram inteligência de Jean para aproveitar oportunidades e gerir sua carreira.

Brother @MovsarUFC , you talk so much, but where are your fights? While you're sitting around, a guy you already beat is about to fight for the title. Staying undefeated without action is easy. You're just another one who talks too much and does too little.

